Зеленский ввел в действие персональные санкции против Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому экс-президент Петр Порошенко* лишается государственных наград. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Зеленского и его команды.

Согласно документу, против Порошенко украинский президент ввел персональные санкции. В указе также сообщается, что против бывшего президента и одного из богатейших людей Украины вводят 17 ограничительных мер. В частности, Петр Алексеевич не имеет права приобретать в собственность земельные участки. Ему полностью отказано в праве предоставлять электронные коммуникационные услуги. Кроме того, введено ограничение торговых операций.

Согласно данным украинского издания, СНБО также ввел пожизненные санкции против бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго, а также против политика Виктора Медведчука. Вести деятельность на территории Украины указанным бизнесменам и политикам через других лиц также запрещено.

Ранее сообщалось, что ночью под домом Порошенко дежурили силовики.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.