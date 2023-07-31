На Украине ужесточили приговоры уклонистам от мобилизации
Фото: [©РИА Новости]
Апелляционные суды на Украине начали пересматривать условные сроки гражданам, уклонившимся от мобилизации, и заменять их на реальные, сообщает «Страна».
Так, Кропивницкий и Харьковский апелляционный суды по ходатайству прокуратуры пересмотрели приговоры, и вместо одного года условно уклонисты получили трехлетние тюремные срока.
Ранее глава Львовского областного территориального центра комплектования полковник Александр Тищенко заявил, что добровольно соглашаются служить в ВСУ лишь 20% от потребностей армии.
С начала российской спецоперации на Украине действуют военное положение и указ о всеобщей мобилизации. 27 июля президент Владимир Зеленский еще на 90 дней продлил действие этих постановлений.