На Украине заявили о предотвращении покушения на Зеленского

Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух полковников Управления госохраны, которых подозревают в госизмене и подготовке покушений на Владимира Зеленского, Василия Малюка*, Кирилла Буданова* и других высокопоставленных украинских чиновников.

Сообщается, что задержанные якобы действовали по заданию российских спецслужб.

По версии СБУ, главу ГУР Буданова хотели ликвидировать ракетным ударом.

Известно, что один из задержанных — полковник УГО Андрей Гук. Он был близок к главе управления Сергею Рудю и приходился ему кумом.

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в течение месяца Россия должна освободить значительные территории и заставить Зеленского подписать капитуляцию.

* внесен в список террористов и экстремистов