На Украине заявили о предотвращении покушения на Зеленского
Фото: [СБУ]
Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух полковников Управления госохраны, которых подозревают в госизмене и подготовке покушений на Владимира Зеленского, Василия Малюка*, Кирилла Буданова* и других высокопоставленных украинских чиновников.
Сообщается, что задержанные якобы действовали по заданию российских спецслужб.
По версии СБУ, главу ГУР Буданова хотели ликвидировать ракетным ударом.
Известно, что один из задержанных — полковник УГО Андрей Гук. Он был близок к главе управления Сергею Рудю и приходился ему кумом.
Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в течение месяца Россия должна освободить значительные территории и заставить Зеленского подписать капитуляцию.
* внесен в список террористов и экстремистов