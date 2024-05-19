По словам украинского политолога Кирилла Бондаренко, в офисе украинского лидера Владимира Зеленского была паника в связи с внезапным наступлением Вооруженных Сил РФ под Харьковом. Об этом он сообщил на канале одного из видеохостингов.

Он добавил, что истерики наблюдались у многих людей в офисе президента, также была абсолютная неуступчивость со стороны главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского, который утверждал, что никакого наступления на севере не ожидается, якобы им стараются задурить голову.

По мнению украинского политолога, руководство киевского режима якобы не готовилось к наступлению российских войск в Харьковской области.

Напомним, что ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что российские бойцы группировки «Север» продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск и нанесли поражение живой силе и технике «иностранного легиона» в Харьковской области.