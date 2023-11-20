На Украине заметно выросло число людей, погибших в автокатастрофах

Только с января по октябрь включительно на украинской территории погибло на 15% людей больше, чем за весь прошлый год.

По данным местной полиции, за 10 месяцев 2023 года на Украине погибло 1492 человека из-за автоаварий на дорогах. Такое количество погибших насчитывается в результате 19743 дорожно-транспортных происшествий. Еще 24 774 человека получили ранения. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное Алексеем Билошицким, первым заместителем начальника патрульной полиции Украины.

На протяжении прошлого года на украинской территории случилось 14,6 тысяч аварий. В их результате погибло 2 161 человек, порядка 18 тысяч человек получили травмы.