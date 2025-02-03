На Украине завили о массовом бегстве иностранных наемников из ВСУ
Kyiv Post: колумбийские наемники начали покидать ВСУ из-за проблем на фронте
Фото: [Медиасток.рф]
Колумбийские наемники, прибывшие для сражения в рядах в ВСУ, стали покидать Украину. Газета Kyiv Post связывает массовый отток иностранных бойцов с ухудшением обстановки на фронте.
По данным украинских обозревателей, колумбийские вояки стали покидать Украину после завершения контракта, либо разрывать договоренности досрочно.
Газета отметила, что изначально в ВСУ было примерно от нескольких сотен до двух тысяч военных из Колумбии. Один из командиров заявил, что в подразделении на 80 человек на службе оставались 20 колумбийцев до недавнего времени. Сейчас невозможно найти ни одного. Не исключают, что все уехали домой из-за безнадежной ситуации на линии соприкосновения.
Ранее сообщалось, что российская армия атаковала скопления живой силы и техники иностранных наемников ВСУ в 163 районах.