Колумбийские наемники, прибывшие для сражения в рядах в ВСУ, стали покидать Украину. Газета Kyiv Post связывает массовый отток иностранных бойцов с ухудшением обстановки на фронте.

По данным украинских обозревателей, колумбийские вояки стали покидать Украину после завершения контракта, либо разрывать договоренности досрочно.

Газета отметила, что изначально в ВСУ было примерно от нескольких сотен до двух тысяч военных из Колумбии. Один из командиров заявил, что в подразделении на 80 человек на службе оставались 20 колумбийцев до недавнего времени. Сейчас невозможно найти ни одного. Не исключают, что все уехали домой из-за безнадежной ситуации на линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что российская армия атаковала скопления живой силы и техники иностранных наемников ВСУ в 163 районах.