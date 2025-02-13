Жители Украины вывозят детей из учебных заведений, чтобы укрыть их от военкомов, на фоне намерений власти привлекать молодежь 18 лет для военной службы, сообщила РИА Новости жительница Житомира.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о планах призыва мужчин 18-25 лет в ВСУ и предлагал им специальные условия: за год службы обещают $24 тыс., зачисление в университет без вступительных экзаменов и ипотеку под 0%.

По словам собеседницы агентства, на улицах почти не встречается мужчин, лишь переодетые солдаты. Многие ученики и студенты были вывезены из учебных заведений, чтобы избежать призыва.

Жительница Харьковской области поделилась, что спрятала своих сыновей в начале мобилизации. Она отметила, что в некоторых семьях женщины и девушки обеспечивают мужчин, чтобы им не приходилось покидать дом.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под следствием, считает, что Зеленский ставит под угрозу боеспособность армии, пытаясь заманить 18-летних на службу. Владимир Рогов призвал граждан Украины не поддаваться манипуляциям власти и противостоять ее агрессивной политике.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области Украины сотрудники ТЦК (аналог военкоматов), используя средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), глушат мобильную связь.