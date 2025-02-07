На Украине сотрудники ТЦК глушат мобильную связь

В Ровенской области Украины сотрудники ТЦК (аналог военкоматов), используя средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), глушат мобильную связь. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Сергей Евтушок. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».

В Ровенской области, пояснил депутат, до сих пор работают автомобили военкомов, оборудованные РЭБами, из-за которых не ловит мобильная связь.

Евтушок добавил, что к нему обращался мужчина, которого на таком автомобиле отвезли проходить военно-врачебную комиссию.

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