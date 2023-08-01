На Украине звучит воздушная тревога по всей территории страны

Как пишет РИА Новости, это уже третий раз за сегодняшний день, однако к 15 часам по московскому времени, сирена звучит по всей территории страны.

О том, проводят ли удары по военным объектам российские войска - не сообщается. Также нет официальных комментариев от властей Киева.

Напомним, что украинские политики и военные накануне заявили о том, что собираются нарастить удары по российской территории, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов. Руководство России не раз подчеркивало, что на подобные действия будет следовать жесткий ответ, дабы обеспечить безопасность населения РФ.