На украинском предприятии в Херсонской области прогремел взрыв

Об этом сообщил глава региональной украинской администрации Александр Прокудин. Он написал в своем микроблоге, что промышленное предприятие, находящееся на правом берегу Днепра, вышло из строя. При этом он не стал уточнять, какой именно завод был атакован, и какие повреждения он получил.

До этого на Украине воздушная тревога объявлялась сразу в ряде мест: в Киевской и Одесской областях, а также в Харькове. В каждом из этих мест гремели взрывы.