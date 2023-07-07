«На улицу — только в случае крайней необходимости»: как выжить после радиационной катастрофы

На фоне регулярных новостей о возможном подрыве Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) военный химик-инженер и общественный деятель Сергей Вострухов напомнил о правилах безопасности, которые стоит соблюдать гражданам в случае такой ЧС.

По его словам, в случае возникновения происшествий на АЭС и ядерных объектах, необходимо строго следовать сигналам оповещения службы гражданской обороны.

Тем, кто находится на улице или на открытой местности, необходимо защитить органы дыхания, оперативно зайти в помещение, сложить верхнюю одежду в пакет и принять душ.

Помещение и запасы еды нужно загерметизировать. Также следует подготовить запасы воды и в дальнейшем употреблять ее только из проверенных источников.

«В помещении необходимо проводить периодическую влажную уборку, а на улицу выходить только в случае крайней необходимости, с использованием средств защиты органов дыхания и по возможности в резиновой одежде и обуви», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы публиковали более подробный алгоритм действий на случай радиационной катастрофы.