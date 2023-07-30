На Урале два человека погибли в ДТП из-за уснувшего за рулем водителя

Два человека погибли, девять получили травмы в автомобильной аварии, возникшей из-за уснувшего за рулем водителя, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла в пяти километрах от Первоуральска. Водитель Honda Fit задремал и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Mazda.

В результате ДТП погибли два пассажира «Хонды», среди них один несовершеннолетний. Еще девять человек, в том числе четверо детей, доставлены в больницу.

Сообщается, что в салоне «Хонды» находилось шесть человек, хотя технические возможности автомобиля этого не позволяют. В «Мазде» ехала на отдых семья из двух взрослых и трех детей.