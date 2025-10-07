На Урале осужденные за насилие над школьницей скрылись от правосудия

В Свердловской области правоохранительные органы разыскивают двух мужчин, Александра Шаньгина (32 года) и Александра Быкова (30 лет), осужденных за сексуальное насилие над 15-летней девочкой. Алапаевский городской суд вынес обвинительный приговор 6 октября, однако обвиняемые проигнорировали заседание.

Как заявил представитель потерпевшей Сергей Самков, согласно материалам дела, 24 января 2024 года Шаньгин и Быков, зная о несовершеннолетии жертвы, совершили насильственные действия сексуального характера против воли 15-летней школьницы в городе Алапаевске.

Шаньгин, признанный виновным не только в насильственных действиях, но и в изнасиловании, был приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Быкова осудили лишь за насильственные действия, и ему назначено 10 лет заключения в колонии строгого режима.

Оба подсудимых находились на свободе в течение следствия и судебных слушаний. После того, как они скрылись от правосудия, суд издал постановление об их розыске.

Бывшая жена Быкова сообщила изданию E1.RU, что не располагает информацией о местонахождении бывшего супруга. Она добавила, что бракоразводный процесс не связан с судебным разбирательством, и выразила сомнение в виновности мужа.

Ранее сообщалось, что школьный тренер пытался развратить ребенка в раздевалке.