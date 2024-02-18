На Урале планируется национализировать три завода

Уточняется, что это Челябинский электрометаллургический комбинат, Серовский и Кузнецкий. Они были незаконно приватизированы в 90-е годы прошлого века, а в настоящее время их продукция вывозится владельцами за рубеж по заниженной стоимости.

Отмечается, что на них производится 80% российских ферросплавов, необходимых для изготовления высококачественной стали, из которой производится военная техника.

Добавляется, что эти предприятия получают значительные субсидии из федерального бюджета, однако продолжают отправлять товар Западу, а прибыль вывозится за границу.