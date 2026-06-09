На Урале подозреваемый в педофилии скончался в кабинете следователя после задержания

В Екатеринбурге проводится служебная проверка по факту смерти мужчины, которого подозревали в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает E1.ru.

Утром 4 июня сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к подозреваемому. По предварительным данным, в ходе операции бойцы СОБРа применили к мужчине физическую силу. После этого его доставили в здание Следственного комитета, где он внезапно почувствовал себя плохо.

Прибывшие медики констатировали смерть задержанного. При осмотре на его теле обнаружили травмы головы, повреждения внутренних органов и другие телесные повреждения.

В рамках проверки предстоит установить, при каких обстоятельствах мужчина получил эти травмы — во время задержания сотрудниками Росгвардии или до него, а также почему его не удалось спасти.

Как сообщают источники, у следствия имеются доказательства причастности двух мужчин к преступлениям, в том числе видеоматериалы и переписка из социальных сетей, обнаруженные в телефонах задержанных. Предполагаемый сообщник погибшего остался жив. У мужчины остались жена и дети.