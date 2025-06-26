На Урале погибли два человека после взрыва газового баллона в доме

В городе Ивдель в Свердловской области утром в жилом доме произошел взрыв газового баллона, передает телеграм-канал «112». Инцидент произошел в здании, расположенном на улице Карла Маркса.

В результате инцидента погибли мужчина и женщина, которых завалило обломками разрушенной межкомнатной стены и перекрытия.

Уточняется, что еще четыре человека получили ранения и были госпитализированы. Троим людям оказали первую помощь прямо на месте. В числе пострадавших есть сотрудник МЧС, участвовавший в ликвидации последствий взрыва. Всего из дома эвакуировали 29 человек, среди которых были восемь детей.

Отмечается, что обломки дома повредили три автомобиля, припаркованные у подъезда. Спасательные службы продолжают разбирать завалы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным телеграм-канала Ural Mash, в квартире, где произошел взрыв, жила неблагополучная семья. По словам соседей, там был бардак и грязь, а передвигаться по ней было сложно. Сам дом, где взорвался газовый баллон, был построен в 1978 году. Он не был газифицирован.

Ранее хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире в Серове под Свердловском.