На Урале военные следователи устроили облаву на получивших гражданство мигрантов прямо в аэропорту

В екатеринбургском аэропорту Кольцово прошла массовая проверка тех, кто получил гражданство России, но так и не встал на военный учет. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Журналисты сослались на информацию, полученную от Военно-следственного управления Следственного комитета. Военные следователи устроили массовую проверку документов у людей, они разыскивали тех, кто недавно получил российское гражданство. При их выявлении они проверяли, встали ли те на воинский учет.

«Проверено более 60 граждан, недавно получивших гражданство РФ, из которых выявлено семь человек, не вставших на воинский учет», — указали правоохранители.

Эти семь человек были препровождены в военкомат для постановки на учет.

Ранее сообщалось, что в Госдуму планируют внести документ, который будет запрещать получение гражданства либо вида на жительство для мигрантов путем организованных программ. Всех тех, кто прибывает в РФ по трудовым контрактам, обяжут покидать российскую территорию сразу по завершению договора.