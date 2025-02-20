На Варшавском шоссе в Москве загорелось административное здание
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на юге Москвы
Фото: [телеграм-канал МЧС России]
В Москве на Варшавском шоссе горит административное здание. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1500 кв. м. О ЧП сообщает телеграм-канал МЧС России.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Сообщается, что 30 человек смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия сотрудников МЧС России. По данным представителей экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием.
Ранее сообщалось о росте числа пострадавших при пожаре в кафе в Ленобласти.