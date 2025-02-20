На Варшавском шоссе в Москве загорелось административное здание

В Москве на Варшавском шоссе горит административное здание. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1500 кв. м. О ЧП сообщает телеграм-канал МЧС России.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Сообщается, что 30 человек смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия сотрудников МЧС России. По данным представителей экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием.

Ранее сообщалось о росте числа пострадавших при пожаре в кафе в Ленобласти.