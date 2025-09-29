На внешнем кольце КАД Петербурга зафиксировали аварию

В утренний час пик 29 сентября дорожная обстановка в Санкт-Петербурге оценивается сервисом «Яндекс» в 6 баллов, что превышает обычный показатель для этого времени на 1 балл.

Наиболее протяженная пробка зафиксирована в северной части города: на внешней стороне КАД затор длиной 7,6 км образовался от Выборгского шоссе до Горского шоссе.

Потеря времени в этой пробке составляет 56 минут, хотя обычно этот отрезок пути преодолевается за 6 минут. Как сообщили читатели «Фонтанки», на внешнем кольце перед съездом на ЗСД произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся.

Также затруднено движение и на других участках КАД, включая внутреннее кольцо перед вантовым мостом и внешнее кольцо перед ЗСД в южной части города. Согласно информации, размещенной пользователями на карте, в указанном месте также произошло опрокидывание транспортного средства.

Ранее сообщалось, что мотоциклисту оторвало голову в ходе ДТП на трассе.