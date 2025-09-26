Мотоциклисту оторвало голову в ходе ДТП на трассе
Фото: [Медиасток.рф]
В пятницу, 26 сентября, на окраине Кемерово произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Очевидцы, по данным VSE42.Ru, рассказали, что байкер упал на асфальт без головы.
Инцидент случился на шоссе Егорова, напротив автозаправочной станции в районе Стройгородка. По информации очевидцев, на месте трагедии они увидели тело байкера без головы, вероятно, травмированной из-за жесткого столкновения.
Полиция подтвердила факт ДТС и смерть мотоциклиста. По их данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 при повороте налево столкнулся с мотоциклом Yamaha, который двигался в прямом направлении.
Подробности жуткой аварии выясняются.
