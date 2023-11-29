На водителя автобуса, который сбил 99-летнюю пенсионерку в Можайске, завели уголовное дело

В области было возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, который сбил пожилую женщину в Можайском округе. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла в понедельник недалеко от одного из жилых домов на Московской улице. На участке транспортное средство сбило женщину в возрасте девяноста девяти лет, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате происшествия пенсионерка получила травмы и была доставлена в медучреждение.

На водителя завели дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.