На водителя, совершившего ДТП с двумя жертвами в Богородском округе, завели уголовное дело

На водителя, по вине которого в Богородском округе произошло ДТП с двумя жертвами, завели уголовное дело. Как напомнили в ГУ МВД России по Московской области, инцидент произошел пятого мая.

Примерно в восемь часов вечера мужчина 1986 года рождения, находясь за рулем иномарки, двигался по участку дороги А-107. На 95-м километре трассы он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой.

В результате аварии два человека погибли на месте. Еще три получили травмы.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.