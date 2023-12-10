На водопаде Учан-Су в Крыму произошел обвал породы

Породы на входе к водопаду Учан-Су, расположенном вблизи Ялты, обрушились, сообщили в воскресенье, 10 декабря, в объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым».

По данным ведомства, инцидент произошел из-за обильных дождей. На данный момент посещение водопада невозможно. Другие объекты заповедника продолжают работать в привычном режиме.

«С 10 декабря ЭПО Водопад Учан-Су закрыт для посещения до окончания восстановительных работ», – говорится в публикации.

Водопад Учан-Су – самый высокий водопад Крыма. Он расположен на одноименной реке на высоте 390 метров над уровнем моря на юго-западных склонах Ялтинской яйлы. Высота самого водопада, по данным портала «Заповедный Крым», составляет 115 метров. В переводе с тюркского «Учан-Су» означает «летящая вода».

В 1947 году Учан-Су объявили заповедным водопадом. С 1973 года его месторасположение находится в пределах территории Ялтинского государственного горно-лесного заповедника.

Стоит отметить, что при входе на сайт «Заповедного Крыма» и при запросе информации о водопаде Учан-Су, всплывает предупреждение об ограничении прохода к природной достопримечательности.

По данным синоптиков, в Ялте 10 декабря ожидаются дожди. Температура воздуха может достигать +11 градусов по Цельсию.