На воронежской нефтебазе вспыхнул резервуар с топливом
Фото: [© Таисия Лисковец/РИА Новости]
В данный момент возгорание тушат более сотни огнеборцев.
О ЧП, которое произошло в регионе, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его утверждению, сейчас вовсю идет борьба с пожаром, который случился на улице Димитрова. Именно там находится нефтебаза, на которой случился инцидент. Усилия пожарных подкреплены тремя десятками единиц специальной техники.
«Жертв, по первым данным, нет», - указал Гусев в своем микроблоге.