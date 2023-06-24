На воронежской нефтебазе вспыхнул резервуар с топливом

О ЧП, которое произошло в регионе, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его утверждению, сейчас вовсю идет борьба с пожаром, который случился на улице Димитрова. Именно там находится нефтебаза, на которой случился инцидент. Усилия пожарных подкреплены тремя десятками единиц специальной техники.

«Жертв, по первым данным, нет», - указал Гусев в своем микроблоге.