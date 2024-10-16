На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1

Восток Турции стал эпицентром землетрясения магнитудой 6,1. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в 10:46 мск. Эпицентр находился в 47 км к востоку от города Малатья, а очаг залегал на глубине 9 км.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), толчки также ощущались в соседних провинциях Диярбакыр и Элязыг. Местные жители испытали панику, однако информации о разрушениях или повреждениях зданий на данный момент не поступало.

Специалисты AFAD и местные службы уже начали оценку последствий землетрясения. Ожидаются дальнейшие обновления по ситуации. Как позже сообщило AFAD, в результате землетрясения частично обрушились три здания.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о текущей ситуации и подтвердил, что власти провинций не зафиксировали чрезвычайных ситуаций. Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) и другие соответствующие учреждения продолжают изучение последствий.

В Малатье до 17 октября в школе объявлены каникулы. Местным жителям рекомендовали избегать входа в здания с трещинами.

Ранее, 9 октября, сообщалось, что в акватории Байкала произошло землетрясение.