В акватории Байкала произошло землетрясение

В акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщило в мессенджере ГУ МЧС по Бурятии.

Отмечается, что сейсмическую активность зафиксировали в районе Северо-Байкальского района республики в 43 км южнее населенного пункта Байкальское.

По данным ведомства, толчки в населенном пункте не ощущались. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Разрушений и пострадавших нет.

Землетрясение представляет собой естественное явление, вызванное внезапным освобождением энергии в земной коре. Это приводит к возникновению сейсмических волн. Высвобождение энергии может происходить по разным причинам, например, из-за движения тектонических плит, вулканической активности или деятельности человека (добыча полезных ископаемых).

В сентябре в Ессентуках также произошло землетрясение. В соцсетях жители города поделились, как пережили это природное явление.