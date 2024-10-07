На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, как показывают данные с онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Как сообщили очевидцы, в самом центре Киева прогремел мощный взрыв, в результате чего у жителей сильно задрожали оконные стекла, передало РИА Новости.
Помимо этого, взрывы раздались и в Запорожье, находящемся под контролем Киева.
Согласно информации ресурса, тревога была активирована практически одновременно в разных регионах около 8:30 (время совпадает с московским).
Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров передал в зону спецоперации сотню чеченских «Джихад-машин».