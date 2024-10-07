На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, как показывают данные с онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Как сообщили очевидцы, в самом центре Киева прогремел мощный взрыв, в результате чего у жителей сильно задрожали оконные стекла, передало РИА Новости.