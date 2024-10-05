Рамзан Кадыров передал в зону спецоперации сотню чеченских «Джихад-машин»

Чеченский лидер Рамзан Кадыров передал для нужд специальной военной операции сто автомобилей, произведенных в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, при разработке данных автомашин учитывались технические требования и пожелания бойцов на передовой. В республике серийное производство «Джихад-машин» было налажено в весьма короткий срок. Позже автомобили были переданы общественному движению «Народный фронт "За Россию"».

Глава Чечни выразил уверенность, что они проявят себя в зоне спецоперации с наиболее хорошей стороны, и российские военные по достоинству их оценят.

Напомним, что указанные автомобили собраны в «Чеченавто» при поддержке Минпрома России и прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. До конца текущего года планируется выпустить еще около 400 таких автомашин.

Ранее он заявил, что в зону СВО отправлены еще два электропикапа Cybertruck.