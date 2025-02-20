На втором этаже горящего на юге Москвы здания располагались швейный и кондитерский цеха

На втором этаже здания на юге Москвы, которое охватил пожар, находились швейный и кондитерский цеха. Об этом РИА Новости рассказала сотрудница одного из них.

Собеседница издания сказала, что не знает, из-за чего мог возникнуть пожар.

В МЧС России ранее сообщили о пожаре, охватившем административное здание на юге Москвы. Информация о пострадавших не поступала.

В здании находились 30 человек, все они эвакуировались до прибытия пожарных. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием. Борьбу с огнем ведут более 170 сотрудников, привлечено 50 единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что к тушению крупного пожара на юге Москвы привлекли вертолет Ка-32.