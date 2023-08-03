На Забайкальской железной дороге произошло ЧП со сходом вагонов с рельсов
Фото: [© Макс Ветров/РИА Новости]
Инцидент произошел на станции Голубичная, которая расположена в Улетовском районе.
ЧП случилось еще вчера вечером. При движении через станцию грузового поезда произошел сход с путей сразу четырех вагонов. Три из них после этого опрокинулись, а четвертый сумел устоять на грунте.
«В настоящее время проводятся восстановительные работы», - заверила Восточно-Сибирской транспортная прокуратура.
Об этом рассказало ТАСС. Сейчас на месте аварии работает оперативно-следственная группа. Она устанавливает причины данного происшествия.