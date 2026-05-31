На ЗАЭС ждут стабилизации ситуации, чтобы показать МАГАТЭ последствия атаки ВСУ

Место удара Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции будет продемонстрировано экспертам Международного агентства по атомной энергии, но не раньше, чем ситуация вокруг станции станет полностью безопасной для самих инспекторов. Об этом со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину сообщает ТАСС.

Речь идет о вчерашней атаке, которая вызвала обеспокоенность международного сообщества. По словам Яшиной, как только обстановка позволит и риски для сотрудников МАГАТЭ будут сведены к минимуму, специалисты получат доступ к месту прилета.

Представитель станции подчеркнула, что задержка связана исключительно с заботой о безопасности. Экспертам покажут все необходимые доказательства, но только тогда, когда нахождение в этой зоне не будет угрожать их здоровью и жизни.