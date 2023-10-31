Ряд иностранных спецслужб помогает Киеву, и российские власти могут это расценить как использование западного оружия.

Марк Галеотти, профессор Университетского колледжа Лондона, обеспокоился возможным ответом ВС РФ на безрассудные действия Украины. Его точку зрения опубликовал журнал Spectator, который выходит в Великобритании.

«Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование западного оружия против России, и это приведет к прямому возмездию», - предположил он.

Галеотти также подчеркнул, что все украинские диверсии действуют на россиян строго наоборот от запланированного. Они не снижают моральный дух, а мотивируют граждан РФ защищать собственную страну.