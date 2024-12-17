Журналисты утверждают, что у них появилась информация от осведомленного источника, что генерал-лейтенант Кириллов был ликвидирован в результате операции одной из спецслужб Украины. Взрыв в Москве был проведен ее агентурой.

В то же время следствие по делу о взрыве уже возмутилось действием тех правоохранителей, что прибыли первыми к месту взрыва. Территория, на которой произошло преступление, не была вовремя огорожена и оцеплена. Местные жители и обычные прохожие спокойно проходили мимо. Они подвергались опасности в том случае, если там было заложено еще одно самодельное взрывное устройство. Вдобавок большое количество людей могло затоптать и уничтожить важные улики по делу.

Логичность версии об операции украинских спецслужб придает информация о том, что в отношении Кириллова было возбуждено уголовное дело со стороны Службы безопасности Украины. Его обвинили в применении химического оружия против украинской армии. Ранее об этом уже сообщала пресса.