СБУ предъявила обвинения генералу ВС РФ Кириллову накануне взрыва на Рязанском проспекте

Служба безопасности Украины за сутки до взрыва на Рязанском проспекте возбудила уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Данные об этом появились в телеграм-канале СБУ.

В отношении Кириллова, который командовал в российской армии войсками радиационной, химической и биологической защиты, украинской спецслужбой было возбуждено уголовное дело. Военного обвиняли в том, что ВС РФ применяют химическое оружие в отношении войск Украины. Данные о возбужденном деле СБУ опубликовала 16 декабря. Через день прогремел взрыв, который унес жизнь Кириллова.

Ранее уже сообщалось, что генерал Кириллов погиб во время взрыва в Москве на Рязанском проспекте. Рядом с машиной военного был припаркован заминированный электросамокат. Во время взрыва помимо генерала погиб и его помощник, который выполнял обязанности водителя. Это произошло около шести часов утра во вторник, 17 декабря.