Стало известно, по какой причине летом 2024 года над Украиной был сбит истребитель F-16. По утверждению издания Wall Street Journal, самолет сбили из-за отсутствия у него специальной системы опознавания.

Летом прошлого года на Украине произошел инцидент. Тогда ВСУ сбили с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot собственный истребитель F-16. Это произошло по причине отсутствия тактической сети Link 16. С ее помощью пилоты передают военным на земле свои координаты. Это дарует им безопасность от обстрелов ракетами и беспилотниками. Эта технология была скрыта от украинцев по инициативе администрации Байдена.

Белый дом считал, что F-16 не попадет так скоро на вооружение ВСУ и по этой причине не сможет пересекаться с ЗРК Patriot над украинской территорией. За счет этого ракеты не имели возможности отличать дружественные цели от противника.

Ранее глава украинского Министерства обороны Умеров заявил, что большинство истребителей F-16, обещанных ВСУ Данией, уже были получены украинской стороной. Он добавил, что вскоре будут получены все оставшиеся самолеты.