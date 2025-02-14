Украинский министр обороны рассказал о процессе передачи Данией истребителей F-16
Умеров: Дания передала Украине большую часть обещанных истребителей F-16
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Правительство Дании передало ВСУ большую часть тех истребителей F-16, которое пообещало ранее. Об этом в запрещенной в РФ социальной сети сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
По утверждению Умерова, Копенгаген отправил на Украину большую часть из тех истребителей, которые были обещаны в качестве военной помощи.
«Дания уже передала большую часть обещанных F-16, остальные поступят в ближайшее время», — указал он.
Ранее сообщалось, что Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности потребовал от Запада компенсировать Украине нежелание включать ее в состав НАТО. Он сообщил, что в таком случае государства блока должны поставить вооружения для достойного оснащения 1,5 млн украинских солдат. Это, по его мнению, позволит Киеву обеспечить свою безопасность.