Украинский министр обороны рассказал о процессе передачи Данией истребителей F-16

Правительство Дании передало ВСУ большую часть тех истребителей F-16, которое пообещало ранее. Об этом в запрещенной в РФ социальной сети сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По утверждению Умерова, Копенгаген отправил на Украину большую часть из тех истребителей, которые были обещаны в качестве военной помощи.

«Дания уже передала большую часть обещанных F-16, остальные поступят в ближайшее время», — указал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности потребовал от Запада компенсировать Украине нежелание включать ее в состав НАТО. Он сообщил, что в таком случае государства блока должны поставить вооружения для достойного оснащения 1,5 млн украинских солдат. Это, по его мнению, позволит Киеву обеспечить свою безопасность.