В случае отказа Запада от мирных переговоров по Украине, у российской стороны останется только один вариант завершения конфликта в виде военной победы. Такое мнение высказал Туомас Малинен, профессор университета Хельсинки. Он заявил об этом в своем YouTube-канале.

Эксперт отметил, что риторика Дональда Трампа постепенно меняется. Если раньше он говорил о необходимости завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, то теперь президент США повторяет расхожие штампы о высоких потерях России и плохом состоянии ее экономики. Все эти тезисы западной пропаганды опять раскручиваются в инфополе.

«Если Трамп будет не в состоянии принять необходимые шаги для достижения мира в украинском конфликте, у России остается только один вариант — нужно подтолкнуть ВСУ к безоговорочной капитуляции», — указал он.

Ранее Малинен заявил, что отказ США от военной помощи Киеву приведет к тому, что украинская сторона согласится на переговоры. В противном случае на Украине произойдет военный переворот, а ВСУ развалятся либо капитулируют перед ВС РФ.