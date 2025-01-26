Профессор Малинен раскрыл последствия заморозки помощи Украине
Стало известно, чем обернется для Украины приостановка помощи США
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Отказ США выделять военную помощь Украине может привести к тому, что Киев вынужден будет соглашаться на проведение переговоров с Москвой.
Такое мнение на странице в соцсети высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Зеленскому придется пойти на переговоры с Россией, в противном случае Вооруженные силы Украины развалятся, и на Украине произойдет военный переворот.
«Это означает, что у Зеленского есть только один вариант — это вести переговоры. Иначе придется наблюдать за тем, как ВСУ разваливаются, что приведет либо к безоговорочной капитуляции, либо к военному перевороту», — отметил Малинен.
Ранее сообщалось о том, что Трамп объявил о заморозке помощи США другим странам.