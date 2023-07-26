На западе Украины пропал гуманитарный груз медикаментов на десятки миллионов гривен

Он пересек польско-украинскую границу, а затем его следы теряются на территории Львовской области.

Американские волонтеры отправили Киеву партию тактических аптечек в 10 тысяч штук. Их стоимость составляет 33,6 миллиона украинских гривен либо 920 тысяч американских долларов. Польская таможня подтверждает, что данный груз прошел через нее на Украину, но затем он исчезает бесследно. Об этом сообщил Независимый антикоррупционный центр, который ведет собственное расследование по данному поводу. Как считают в центре, к этому причастны украинские власти.

«В этой истории отчетливо проступают следы Львовской областной военной администрации и некоторых благотворительных фондов, с которыми она работает», - утверждают сотрудники центра.

Их слова привело ТАСС. Организации удалось заинтересовать данной ситуацией полицию Украины и Соединенных Штатов. Есть сведения, что СБУ также привлечена к установлению обстоятельств пропажи гуманитарного груза.