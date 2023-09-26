На Западе выразили опасения по поводу новейшего российского истребителя

По мнению экспертов, самолет Су-57 может угрожать не только Украине, но даже и Соединенным Штатам. При хорошей начинке он в состоянии конкурировать с самыми последними американскими разработками.

Издание 19FortyFive выпустило статью, в которой сообщило мнение экспертов по поводу одного из новейших российских истребителей. Он имеет огромную скорость в 2 Маха, то есть почти 2,5 тысяч километров в час. Дальность его действия достигает до 3,5 тысяч километров. Вдобавок, он крайне плохо обнаруживается радарами.

«Самолет, безусловно, выглядит незаметным благодаря своему плоскому, закругленному крылу», - указало издание.

Если к этому добавить хорошую оснащенность и приличную электронику, то становится ясно – Су-57 будет успешно конкурировать с самыми современными американскими истребителями.