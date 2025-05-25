На Западе заявили о мощнейшей с начала СВО атаке на Украину
Reuters: ночная атака на Украине стала рекордной по масштабу за все время СВО
Фото: [unsplash.com]
В ночь на 25 мая Украина подверглась крупнейшей воздушной атаке с начала специальной военной операции, сообщает Reuters.
Удары, по данным портала, накрыли сразу несколько регионов, включая Одессу, Киев, Днепропетровскую, Харьковскую, Николаевскую, Житомирскую и Тернопольскую области.
По данным агентства, ВС РФ применили 367 беспилотников и ракет различных типов. Военный блогер Юрий Подоляка отметил, что это 250 ударных БПЛА «Герань», что приближается к рекордному показателю в 273 дрона, зафиксированному ранее.
В Киеве также сообщали о серии взрывов.
Атака стала очередным испытанием для украинской ПВО, которая в последние месяцы испытывает дефицит перехватчиков из-за задержек с западными поставками.
Ранее сообщалось, что московские аэропорты ограничили полеты из-за угрозы беспилотников.