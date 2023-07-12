Его журналист Эндрю Крамер пообщался с сержантом-украинцем и взял у него интервью. Тот заявил, что после обучения за рубежом украинские солдаты прибывают в зону боевых действий и сталкиваются совершенно с иной реальностью. Они тут же начинают подвергаться огромному риску и видят, что вокруг них большое количество военнослужащих гибнет либо получает ранения.

Все это их деморализует и не дает возможности стойко держаться на позициях. Таким образом новобранцы, которые должны укреплять мощь ВСУ, становятся только иллюзорной поддержкой для армии.