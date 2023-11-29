На железнодорожной станции в Московском регионе предотвратили теракт

Фото: [ скриншот видео ГСУ СКР по г. Москве/оперативная съемка УФСБ России по городу Москве и Московской области ]

Сотрудники УФСБ по Москве и Московской области задержали мужчину, который планировал устроить теракт на территории столичного региона. Злоумышленник хотел подорвать одну из цистерн на железнодорожной станции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве. По данным ведомства, задание на совершение теракта мужчина 1983 года рождения получил от неустановленного соучастника. За подрыв на железной дороге ему пообещали денежное вознаграждение.

Подозреваемый прибыл на участок местности в одном из столичных лесопарков, где забрал из заранее обозначенного места три килограмма вещества для изготовления самодельного взрывного устройства, на другом участке в столице он забрал из тайника детонатор. Там его и задержали оперативники ФСБ.

Сейчас фигурант заключен под стражу. Следователи устанавливают всех соучастников преступления.

Ранее Федеральная служба безопасности раскрыла сеть законспирированных агентств военной разведки Украины, планировавших серию терактов на территории России.