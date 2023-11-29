В Москве арестовали мужчину, планировавшего подорвать железнодорожную цистерну

В Москве предотвратили теракт, который планировал устроить местный житель. По словам руководителя столичного главка Следственного комитета Юлии Ивановой, он планировал подорвать железнодорожную цистерну на одной из станций столицы. Ее слова приводят РИА Новости.

«В Москве взят под стражу мужчина, планировавший совершение террористического акта на территории Московского региона», – сказала Иванова.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину 1983 года рождения. Он получил от неизвестного «соучастника» задание совершить преступление на одной из железнодорожных станций Москвы. За деньги мужчина согласился это сделать.

Следком РФ опубликовал видео с задержанием преступника. На нем он сообщил, что некий сотрудник спецслужб обещал помочь ему попасть на Украину после того, как все задания будут выполнены.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт» и ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Воронеже мужчины, готовившегося подорвать один из военкоматов города. В отношении него было возбуждено дело по двум аналогичными статьям.