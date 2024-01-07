На жителя Домодедово, применившего гранату в кафе, завели уголовное дело

Уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, возбудили в отношении жителя подмосковного Домодедово, который применил гранату в кафе. Об этом рассказали в ГСУ СКР по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня утром в одном из заведений на территории микрорайона Северный. Между мужчиной в возрасте сорока трех лет и посетителями кафе вспыхнула ссора на фоне личной неприязни. Злоумышленник вытащил гранату и бросил ее в людей.

В результате действий гражданина пострадали двое мужчин 2002 и 1995 годов рождения. Оба были доставлены в медучреждение. Злоумышленника задержали.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Специалисты проводят осмотр и допросы.