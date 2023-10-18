На жителя Красноярского края завели уголовное дело за дебош в церкви

Он вместе с компанией пришел в православный собор и устроил там танцы. Затем хулиган начал нецензурно выражаться и угрожать другим людям.

Инцидент произошел в Свято-Троицком кафедральном соборе города Канска в воскресенье утром. Туда ввалилась целая компания из молодых людей. Один из них, 20-летний парень, начал вести себя неподобающе.

«Прошел на солею, начал кричать, выражаться нецензурной бранью, танцевать, высказывая угрозы применения насилия к гражданам», - рассказали об этом представители регионального управления Следственного комитета.

Их слова привело ТАСС. Все свои действия мужчина снимал на мобильный телефон. Его задержали, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в его отношении.