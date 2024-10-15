На жителя Подольска, открывшего стрельбу по автомобилю сотрудников ДПС, завели дело

В Подольске завели уголовное дело на 20-летнего местного жителя, который открыл стрельбу по автомобилю сотрудников ДПС. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 14 октября. Мужчина, находившийся за рулем «ВАЗ 21099», в пути нарушил ПДД, и сотрудники ДПС решили остановить автомобиль. Однако нарушитель проигнорировал требование правоохранителей, после чего началась погоня.

Во время погони один из пассажиров, находившихся в автомобиле, как минимум пять раз выстрелил из травматического пистолета в служебный транспорт. Вскоре автомобиль нарушителей удалось остановить. В результате инцидента никто не пострадал.