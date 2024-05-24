На жителя Сергиева Посада завели уголовное дело за кражу щенка

Житель Сергиева Посада похитил породистого щенка и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился житель муниципалитета в возрасте 41 года, который сообщил о краже щенка немецкой овчарки. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Похитителя задержали. Им оказался местный житель в возрасте 23 лет. Мужчина проник в вольер на территории участка на улице Связистов в рабочем поселке Скоропусковский и похитил животное.

Питомца вернули законному владельцу. На похитителя завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.