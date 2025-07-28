На жительницу Кургана завели уголовное дело за танцы в нетрезвом виде на воинском мемориале

В Кургане было возбуждено уголовное дело на местную жительницу, которое устроила танцы на мемориальном комплексе воинам-зауральцам, погибшим в локальных и военных конфликтах второй половины XX века. Об этом сообщило издание 45.RU.

Еще на прошлой неделе в Сети появился видеоролик, на котором запечатлена женщина. Она танцует на воинском мемориале. Полиция в кратчайшие сроки установила личность злоумышленницы, ею оказалась 35-летняя местная жительница, которая уже раскаялась в поступке и заявила, что совершила его под влиянием выпитых спиртных напитков. В ее отношении уже возбудили уголовное дело.

«Следствием решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России)», — указали в Следственном комитете.

Ранее сообщалось о резонансном убийстве, которое случилось в Кургане. Там мужчина расправился со своей сожительницей на глазах маленьких детей. Он избил ее пластиковой трубой по груди, от чего та скончалась на месте.