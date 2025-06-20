В Кургане мужчина жестоко убил сожительницу на глазах у детей

В Кургане 33-летнему местному жителю предъявлено обвинение в зверском убийстве его партнерши. Как сообщил Следственный комитет Курганской области в своем телеграм-канале, трагедия разыгралась на глазах у маленьких детей, находившихся в той же квартире.

По информации следствия, 18 июня текущего года после совместного употребления алкоголя между обвиняемым и его сожительницей возник конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес женщине множество ударов пластиковой трубой по груди. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Ужасное преступление произошло в присутствии несовершеннолетних детей.

В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего и проводят необходимые следственные действия. Курганский городской суд вынес решение о заключении обвиняемого под стражу в качестве меры пресечения.

Расследование ведется по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство, совершенное с особой жестокостью). Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что убийце, зарезавшему женщину в «Запорожце» Гоши Куценко, дали 13 лет колонии.